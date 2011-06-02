Автозапчасти

Доброго времени суток всем!

Уважаемые фрилансеры, мне нужен сайт-инструмент по продаже авто запчастей.

Как он выглядит и принцип работы вы можете посмотреть здесь - http://kolesa.kz/spare - нужно сделать также, за исключением купли-продажи машин и рубрики ПОЧИТАТЬ. Остальное все также - принцип подачи объявления, личный кабинет, рекламный модуль, горячие предложения. По монетизации - подключение к РОБОКАССЕ.

Большая просьба - обращаться только реальным исполнителям, посредников не приветствую. Сроки не горят, нужен нормальный рабочий продукт, но и затягивать не интересно.

Аванс - возможен, полный расчет - после тестирования, кроме того, разработчик должен быть готов дать гарантию на продукт, если вылезут какие либо неполадки...