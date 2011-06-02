Требуется выполнить небольшую работу на сайте на платформе ShopScript. ТЗ при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Нужно написать парсер под MODx Revo.
ТЗ в аттаче.
Жду Ваших предложений по бюджету и срокам.
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