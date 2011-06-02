Написать парсер

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок270 просмотров
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Доброго дня.

Нужно написать парсер под MODx Revo.

ТЗ в аттаче.

Жду Ваших предложений по бюджету и срокам.

13 лет назад
alnikolaev
Александр 
60 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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