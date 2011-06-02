Нужен модуль (компонент) для joomla

Нужен модуль/компонент с помощью которого пользователь зайдя на сайт через Wi-Fi сеть сможет оплатить доступ к интернету посредством смс или через терминалы пополнения счета (насчет этого будет договор с такими системами), чтобы у него был баланс и он мог нажав "Подключиться" получать доступ в Интернет, идентификация пользователя либо по физическому адресу компьютера либо по паролю и логину, но так чтобы он не мог передать свой логин и пароль другому пользователю и тот не смог воспользоваться доступом в интернет.Жду ваши предложения.