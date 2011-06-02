Разработка бота для размещения объявлений

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки178 просмотров
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Консалтинговая компания по недвижимости нуждается в боте, который бы автоматически размещал объявления на таких известных досках объявлений, как slando и olx. Варианты, где два бота (под каждый сайт отдельно), приемлемы.

13 лет назад
appleonhead
Слава 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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