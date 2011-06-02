Разработка бота для размещения объявлений

Сайт на Joomla 1.5 С помощью формы клиент может выбрать нужный тур и оплатить с помощью платежной системы Liqpay. Их API - https://liqpay.com/?do=pages&p=cnb12 ТЗ и скрин формы в прикрепленном файле. Просьба писать реальные суммы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Консалтинговая компания по недвижимости нуждается в боте, который бы автоматически размещал объявления на таких известных досках объявлений, как slando и olx. Варианты, где два бота (под каждый сайт отдельно), приемлемы.
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