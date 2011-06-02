Flash для шапки сайта

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок260 просмотров
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Необходимо создать Flash для шапки сайта masterheating.ru на 3 темы.

1 Монтаж и продажа кондиционеров

2 монтаж систем отопления, водаснабжения, канализации.

3 Электромонтаж любой сложности

Тоесть должно быть 3 отдельных Flash для шапки сайта.

размер должен быть 1270 * 210

13 лет назад
romanecaterina
Екатерина 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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