Баннерная система под LiveStreet

В админ панель необходимо установить более новую версию TINYMCE. Такую как здесь tinymce.moxiecode.com/try... Но снизу должна быть кнопка Loading/initalization чтобы при желании нажать на нее и редактор бы пропал. В редакторе должны присутвовать все кнопки как ...