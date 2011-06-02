Баннерная система под LiveStreet

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Что имеем: англоязычный сайт с движком LiveStreet

Что нужно: доработать установленный на сайте плагин «Banneroid (баннерокрутилка)» (http://livestreetcms.com/addons/view/129/)

Конкретнее:

1) Добавить геолокацию – чтобы администратор смог настроить показ баннеров только в определенной стране:

a. Определение местонахождения пользователя по IP

2) Добавить дополнительные места под баннера

3) Выбор локализации баннера (по отдельным страничкам сайта)

Заранее благодарю за предложения.

13 лет назад
kyrysh
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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