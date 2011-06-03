Скрипт по вычитанию списков

Веб-программированиеЗавершен2 заявки193 просмотра
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Доброго времени суток!

Требуется написать простейший скрипт.

Задача:

Имеется 2 списка A и B разной длинны, любой из них может быть длиннее другого. Оба состоят из совершенно любых случайных значений. Требуется найти все значения, которые есть в списке A, но их нет в списке B.

Расположение элементов схематично следующее: http://clip2net.com/clip/m14084/1307017991-clip-7kb.png

Внимание! Скрипт должен уметь обрабатывать сразу несколько тысяч значений, при этом он будет установлен на обычный виртуальный хостинг, поэтому нужно сделать так, чтобы хватало ресурсов.

13 лет назад
aeternus
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
KoXGen
Кирилл 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отличная реализация, приятная цена. Спасибо!
Очень хороший заказчик. Четко поставленная цель и оплата в срок - то, что нужно для удаленной работы. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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