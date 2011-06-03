Скрипт по вычитанию списков

Доброго времени суток!

Требуется написать простейший скрипт.

Задача:

Имеется 2 списка A и B разной длинны, любой из них может быть длиннее другого. Оба состоят из совершенно любых случайных значений. Требуется найти все значения, которые есть в списке A, но их нет в списке B.

Расположение элементов схематично следующее: http://clip2net.com/clip/m14084/1307017991-clip-7kb.png

Внимание! Скрипт должен уметь обрабатывать сразу несколько тысяч значений, при этом он будет установлен на обычный виртуальный хостинг, поэтому нужно сделать так, чтобы хватало ресурсов.