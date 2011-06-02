Скрипт проверки доменов для Bitrix

Нужно к верстке написать скрипт для верхнего меню, при наведении на меню должны появляться подпункты, как сейчас над пунктом "Новости", ну и линия горизонтальная должна выделять активны пункт Нужно это сделать сейчас. От вас цена http://websolution.net.ua/markup/
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Нужно написание скрипта проверки доменов под CMS Bitrix. Скрипт должен быть аналогом как тут на главной:
Результаты проверки вот в таком виде (только с другим дизайном):
http://www.imhoster.net/domain.htm#q=leocom
Тоесть краткое ТЗ:
- человек вводит только название домена (без приставки или с ней)
- система проверяет все доступные доменные зоны на доступность
- После проверки системы выдает какие домены заняты (к ним ссылку на WHOIS), а свободные клиент может отметить (как 1, так и несколько) и приступить к регистрации
- регистрацию будет производить другой скрипт - WHMCS - http://demo.whmcs.com.ua/?language=Russian
- Выбранные клиентом домены скрипт должен передать в WHMCS для регистрации
Более полное ТЗ напишу после выбора испольнителя. Озвучивайте цену и сроки разработки.
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