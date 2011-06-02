Скрипт проверки доменов для Bitrix

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Нужно написание скрипта проверки доменов под CMS Bitrix. Скрипт должен быть аналогом как тут на главной:

http://www.imhoster.net/

Результаты проверки вот в таком виде (только с другим дизайном):

http://www.imhoster.net/domain.htm#q=leocom

Тоесть краткое ТЗ:

- человек вводит только название домена (без приставки или с ней)

- система проверяет все доступные доменные зоны на доступность

- После проверки системы выдает какие домены заняты (к ним ссылку на WHOIS), а свободные клиент может отметить (как 1, так и несколько) и приступить к регистрации

- регистрацию будет производить другой скрипт - WHMCS - http://demo.whmcs.com.ua/?language=Russian

- Выбранные клиентом домены скрипт должен передать в WHMCS для регистрации

Более полное ТЗ напишу после выбора испольнителя. Озвучивайте цену и сроки разработки.

13 лет назад
vicemax
Максим 
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
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