Скрипт проверки доменов для Bitrix

Нужно написание скрипта проверки доменов под CMS Bitrix. Скрипт должен быть аналогом как тут на главной:

http://www.imhoster.net/

Результаты проверки вот в таком виде (только с другим дизайном):

http://www.imhoster.net/domain.htm#q=leocom

Тоесть краткое ТЗ:

- человек вводит только название домена (без приставки или с ней)

- система проверяет все доступные доменные зоны на доступность

- После проверки системы выдает какие домены заняты (к ним ссылку на WHOIS), а свободные клиент может отметить (как 1, так и несколько) и приступить к регистрации

- регистрацию будет производить другой скрипт - WHMCS - http://demo.whmcs.com.ua/?language=Russian

- Выбранные клиентом домены скрипт должен передать в WHMCS для регистрации

Более полное ТЗ напишу после выбора испольнителя. Озвучивайте цену и сроки разработки.