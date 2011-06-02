Доработка магазина VirtueMart

Нужен модуль/компонент с помощью которого пользователь зайдя на сайт через Wi-Fi сеть сможет оплатить доступ к интернету посредством смс или через терминалы пополнения счета (насчет этого будет договор с такими системами), чтобы у него был ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист, имеющий опыт в создании магазинов Joomla VirtueMart и готовый оперативно приступить к работе. Надо в короткий срок (4-7 дней) наладить корректную работу магазина, настроить поиск, качественно сверстать и прикрутить дизайн, подключить способы оплаты.
Дизайн разрабатывать не нужно. Сам магазин установлен, настроена регистрация пользователей.
Присылайте ссылки на разработанные вами магазины VirtueMart и стоимость работы полного рабочего дня, прошу учесть сжатость сроков.
Еще одно условие – быть в рабочее время on-line в Skype.
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