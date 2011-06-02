Доработка магазина VirtueMart

Требуется программист, имеющий опыт в создании магазинов Joomla VirtueMart и готовый оперативно приступить к работе. Надо в короткий срок (4-7 дней) наладить корректную работу магазина, настроить поиск, качественно сверстать и прикрутить дизайн, подключить способы оплаты.

Дизайн разрабатывать не нужно. Сам магазин установлен, настроена регистрация пользователей.

Присылайте ссылки на разработанные вами магазины VirtueMart и стоимость работы полного рабочего дня, прошу учесть сжатость сроков.

Еще одно условие – быть в рабочее время on-line в Skype.