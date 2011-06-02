Создание 2-х систем

1. Online магазин готовых работ(в принципе стандартный магазин, только надо решить вопрос с закачкой работ)

2. Система Клиент-Менеджер-Сотрудник

Клиент заказывает работу, менеджер заполняет все поля. Распечатывает договор(формируется автоматически из заполненных данных). Далее менеджер выбирает тех сотрудников кому надо отослать задание. Сначала выбирает специальность, потом выходит список сотрудников. Ставит галочки напротив того кому надо отослать работу. Нажимает отправить. После этого на e-mail сотрудников приходит само задание. Сотрудник заходит на сайт под своим логином, в разделе заказы находит новую работу, и принимает её. После этого у менеджера появляется в таблице кто взял работу.

Клиент тоже может зайти под своим логином, и посмотреть состояние своего проекта.

+ хотелось бы, чтобы была возможность проверки работы на антиплагиат

+ Возможность отправки уведомления на средства связи(смс, аккаунты соц. Сети…)

Хотим ставить на umi.cms или opencart.

Фрилансер нужен из Спб, чтобы смог лично встретится. Напишите приблизительную стоимость работ.

Скорее всего уже есть готовые решения для 2 системы, тоже принимаю предложения.