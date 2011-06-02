Создание 2-х систем

Требуется выполнить небольшую работу на сайте на платформе ShopScript. ТЗ при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Online магазин готовых работ(в принципе стандартный магазин, только надо решить вопрос с закачкой работ)
2. Система Клиент-Менеджер-Сотрудник
Клиент заказывает работу, менеджер заполняет все поля. Распечатывает договор(формируется автоматически из заполненных данных). Далее менеджер выбирает тех сотрудников кому надо отослать задание. Сначала выбирает специальность, потом выходит список сотрудников. Ставит галочки напротив того кому надо отослать работу. Нажимает отправить. После этого на e-mail сотрудников приходит само задание. Сотрудник заходит на сайт под своим логином, в разделе заказы находит новую работу, и принимает её. После этого у менеджера появляется в таблице кто взял работу.
Клиент тоже может зайти под своим логином, и посмотреть состояние своего проекта.
+ хотелось бы, чтобы была возможность проверки работы на антиплагиат
+ Возможность отправки уведомления на средства связи(смс, аккаунты соц. Сети…)
Хотим ставить на umi.cms или opencart.
Фрилансер нужен из Спб, чтобы смог лично встретится. Напишите приблизительную стоимость работ.
Скорее всего уже есть готовые решения для 2 системы, тоже принимаю предложения.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написание скрипта проверки доменов под CMS Bitrix. Скрипт должен быть аналогом как тут на главной: http://www.imhoster.net/ Результаты проверки вот в таком виде (только с другим дизайном): http://www.imhoster.net/domain.htm#q=leocom Тоесть краткое ТЗ: - человек вводит только название домена (без приставки или ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно к верстке написать скрипт для верхнего меню, при наведении на меню должны появляться подпункты, как сейчас над пунктом "Новости", ну и линия горизонтальная должна выделять активны пункт Нужно это сделать сейчас. От вас цена http://websolution.net.ua/markup/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт на друпале. Требуется решить несколько небольших задач различной сложности. Все материалы при личном общении.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Всем привет! Нужно установить шаблон на джумлу. Шаблон http://joomla1.5.youjoomla.info/youcars/ Установить, настроить и поменять картинку шапки. От вас цена и сроки. Спасибо!Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Что треебуется: Карта. Возможность проставлять на карту узлы(точки). Возможность связывать узлы(точки) между собой. Возможность поиска наикратчайшего пути между двумя точками по алгоритму Дейкстры. Узлы и связи сохранять в БД Реализовывать на Google map API или Yandex map API или как плагин ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программист, имеющий опыт в создании магазинов Joomla VirtueMart и готовый оперативно приступить к работе. Надо в короткий срок (4-7 дней) наладить корректную работу магазина, настроить поиск, качественно сверстать и прикрутить дизайн, подключить способы оплаты. Дизайн ...Закрыт13 лет назад
- $100
Нужен модуль/компонент с помощью которого пользователь зайдя на сайт через Wi-Fi сеть сможет оплатить доступ к интернету посредством смс или через терминалы пополнения счета (насчет этого будет договор с такими системами), чтобы у него был ...Закрыт13 лет назад
Необходимо: 1) Перенести сайт на другой хостинг, 2) Убрать «дыры» в самом движке (ускорить роботу интернет-магазина, оптимизировать его работу и т.п.) 3) Сделать доработки. А именно, модернизировать корзину. Чтобы не грузилось отдельное окно, а падал товар ...Закрыт13 лет назад
Необходимо создать Flash для шапки сайта masterheating.ru на 3 темы. 1 Монтаж и продажа кондиционеров 2 монтаж систем отопления, водаснабжения, канализации. 3 Электромонтаж любой сложности Тоесть должно быть 3 отдельных Flash для шапки сайта. размер должен быть 1270 ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад