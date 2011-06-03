Система заполнения базы знаний на движке wiki

Небольшой компании требуется портал с базой знаний. Руководство выбрало Wiki-вариант. Однако научить сотрудников wiki-разметке и правилам написания статей невозможно. Требуется создать интерфейс типа "анкеты", в которой пользователь описывает контент путем выбора категорий из списка, затем пишет немного текста. После нажатия ОК, система должна самостоятельно добавить этот текст в Wiki-базу в виде отдельной статьи, и прописать ее в соответствующих категориях.