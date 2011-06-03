Бот на форум phpbb, который заходит в определенные темы, может быть до 5 штук, ставит смайлик, через час удаляет смайлик и ставит новый, если есть чужой пост - то ставит смайлик после него, и так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо отредактировать флеш сайт. Изменения простые - поменять текст, фон, добавить кнопку, поменять ссылки и т.д Сайт не примитивный, интерсный ,но есть исходники и подскажу что где что искать
Изменения подробно описаны в файле который можно скачать здесь
http://www.sendspace.com/file/hvtbh8
Подробности (и адрес сайта) в личку
Кандидаты без портфолио не рассматриваются
Оплата вебмани - без предоплаты и без обмана
В предложении ОБЯЗЯТЕЛЬНО указать время необходимое вам для вролненения этой работы и стоимость
Если работа будет сделана качественно быстро ,за адекватные деньги и уровень владения флешем достаточно приличным- возможно постоянное сотрудничество
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