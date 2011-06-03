Надо отредактировать флеш сайт. Изменения простые - поменять текст, фон, добавить кнопку, поменять ссылки и т.д Сайт не примитивный, интерсный ,но есть исходники и подскажу что где что искать

Изменения подробно описаны в файле который можно скачать здесь

http://www.sendspace.com/file/hvtbh8

Подробности (и адрес сайта) в личку

Кандидаты без портфолио не рассматриваются

Оплата вебмани - без предоплаты и без обмана

В предложении ОБЯЗЯТЕЛЬНО указать время необходимое вам для вролненения этой работы и стоимость

Если работа будет сделана качественно быстро ,за адекватные деньги и уровень владения флешем достаточно приличным- возможно постоянное сотрудничество