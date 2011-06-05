Настроить CRON на Drupal для запл. удаления файлов

Веб-программированиеЗавершен2 заявки138 просмотров
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Есть сайта с обоями на котором есть функция ресайза (на imagecache), все картинки с новым расширением сохраняются в соответствующий папке :

/files/oboi/imagecache/(1280х1024)

Необходимо написать с помощью крона процесс, который каждых 20 мин. будет удалять все картинки с указанных папок.

Drupal
13 лет назад
skrypar
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
freax
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
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