Настроить CRON на Drupal для запл. удаления файлов

Есть сайта с обоями на котором есть функция ресайза (на imagecache), все картинки с новым расширением сохраняются в соответствующий папке :

/files/oboi/imagecache/(1280х1024)

Необходимо написать с помощью крона процесс, который каждых 20 мин. будет удалять все картинки с указанных папок.