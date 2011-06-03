Panawave.Ru

$250
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка215 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно переделать/написать сайт, дизайн.

Возможности пользователя:

Интерфейс пользователя,

(добавлять видео, файлы, картинки, статьи, комментарии)

Возможность слушать музыку при загруженном файле (mp3, wav)

Админ панель.

Панель рекламы.

сайт на подобии RAMBLER.Ru c своей поисковой системой.

Цвет оформления красный с черным.

Самопис.

Php, Mysql, css, ajax, seo links, RSS по категориям статей

Для разработчиков: обговор через icq или e-mail.

13 лет назад
panawave
Олег 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад