Panawave.Ru

Доброго времени суток. Есть магазин под управлением системы ShopCms 3.1.1. Необходимо сделать на нем "живой поиск" как в гугле - работает Google Suggest API (выпадающий список, подсказки в поиске), только так, чтобы варианты в выпадающем списке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать/написать сайт, дизайн.
Возможности пользователя:
Интерфейс пользователя,
(добавлять видео, файлы, картинки, статьи, комментарии)
Возможность слушать музыку при загруженном файле (mp3, wav)
Админ панель.
Панель рекламы.
сайт на подобии RAMBLER.Ru c своей поисковой системой.
Цвет оформления красный с черным.
Самопис.
Php, Mysql, css, ajax, seo links, RSS по категориям статей
Для разработчиков: обговор через icq или e-mail.
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