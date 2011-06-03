Требуется модернизация готового скрипта

Доброго времени суток. Есть магазин под управлением системы ShopCms 3.1.1. Необходимо сделать на нем "живой поиск" как в гугле - работает Google Suggest API (выпадающий список, подсказки в поиске), только так, чтобы варианты в выпадающем списке ...
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Доброго времени суток!
Ищу грамотного программиста c хорошим опытом сфере программирования php,
для модернизации имеющегося скрипта + по мелочи (парсинг текстов и тд).
Не много о скрипте, есть аналог движка zаycеv nеt ( наглядный пример)
Нужно в моем скрипте сделать вот что:
1) Требуется сделать перелинковку, живой пример нужно на выхлопе получить, не что подобное http://zaycev.net/pages/5241/524154.shtml другие БАСТА песни и топ от сайта, с не которой поправкой но суть остается одна.
То есть на странице нужен вывод топ 20 лучших песен и 20 похожих песен артиста (группы).
(в скрипте должна быть возможноcть редактировать значение 20 на любое желаемое)
Обязательно это дело кэшировать что бы не вызвать огромной нагрузки на БД
В БД движка есть значение id atrist top и тд что безусловно облегчить выполнение задания.
2) Организовать листинг (30 страниц) топовых песен и новинок
пример всё тот же zаycеv nеt главная и страница новинок 12345678910 и тд
Задание не много снова облегчится, так как в моем скрипте уже есть листинг, но только в алфавите , думаю исполнитель разберется.
3) Нужно на отдельно странице портала, организовать парсер чартов ( с рейтингом и тд) , типа хит парад Радио Hit FM и другие.
Вот сухой пример primemusic.ru/Chart-chanson.html
Фишка в том что если песня из чарта есть на портале ссылка должна быть кликабельной на странице с песней, если таковой песни нет значит обычный текст (результаты чарта).
Для хорошего программиста, который хорошо разбирается в чужом коде проблем с выполнение не должно быть!
По этому требуется ответственный кодер который легко понимает чужой код.
Ваши сложные или схожие примеры работ, помогут определится с исполнителем!
Все заявки, примеры , прошу отправлять в личку на сайте или в теме, так же прошу не забывать указывать номер ICQ для оперативной связи!
Что не смог объяснить расскажу и покажу подробнее исполнителю!
По срока хотелось бы уложиться до 5 дней.
Спасибо.
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