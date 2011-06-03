Требуется модернизация готового скрипта

$150
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка213 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Ищу грамотного программиста c хорошим опытом сфере программирования php,

для модернизации имеющегося скрипта + по мелочи (парсинг текстов и тд).

Не много о скрипте, есть аналог движка zаycеv nеt ( наглядный пример)

Нужно в моем скрипте сделать вот что:

1) Требуется сделать перелинковку, живой пример нужно на выхлопе получить, не что подобное http://zaycev.net/pages/5241/524154.shtml другие БАСТА песни и топ от сайта, с не которой поправкой но суть остается одна.

То есть на странице нужен вывод топ 20 лучших песен и 20 похожих песен артиста (группы).

(в скрипте должна быть возможноcть редактировать значение 20 на любое желаемое)

Обязательно это дело кэшировать что бы не вызвать огромной нагрузки на БД

В БД движка есть значение id atrist top и тд что безусловно облегчить выполнение задания.

2) Организовать листинг (30 страниц) топовых песен и новинок

пример всё тот же zаycеv nеt главная и страница новинок 12345678910 и тд

Задание не много снова облегчится, так как в моем скрипте уже есть листинг, но только в алфавите , думаю исполнитель разберется.

3) Нужно на отдельно странице портала, организовать парсер чартов ( с рейтингом и тд) , типа хит парад Радио Hit FM и другие.

Вот сухой пример primemusic.ru/Chart-chanson.html

Фишка в том что если песня из чарта есть на портале ссылка должна быть кликабельной на странице с песней, если таковой песни нет значит обычный текст (результаты чарта).

Для хорошего программиста, который хорошо разбирается в чужом коде проблем с выполнение не должно быть!

По этому требуется ответственный кодер который легко понимает чужой код.

Ваши сложные или схожие примеры работ, помогут определится с исполнителем!

Все заявки, примеры , прошу отправлять в личку на сайте или в теме, так же прошу не забывать указывать номер ICQ для оперативной связи!

Что не смог объяснить расскажу и покажу подробнее исполнителю!

По срока хотелось бы уложиться до 5 дней.

Спасибо.

13 лет назад
sokal
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
SergEX
Сергей 
33 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$150
2 дня
  • Похожие заказы

  • Живой поиск на сайт под управлением shopcms

    Доброго времени суток. Есть магазин под управлением системы ShopCms 3.1.1. Необходимо сделать на нем "живой поиск" как в гугле - работает Google Suggest API (выпадающий список, подсказки в поиске), только так, чтобы варианты в выпадающем списке ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заменить зарубежные платежные системы на русские

    Есть движок, к нему привязаны paypal и китайские платежные системы. Происходит оплата товара напрямую через выбранную платежную систему, либо с баланса. Нужно вместо них прикрутить русские платежки, ч/з которые можно сразу оплатить товар, или пополнить баланс. Планируются: 1. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Panawave.Ru

    $250

    Нужно переделать/написать сайт, дизайн. Возможности пользователя: Интерфейс пользователя, (добавлять видео, файлы, картинки, статьи, комментарии) Возможность слушать музыку при загруженном файле (mp3, wav) Админ панель. Панель рекламы. сайт на подобии RAMBLER.Ru c своей поисковой системой. Цвет оформления красный с черным. Самопис. Php, Mysql, css, ajax, seo ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен flash mp3 плеер + прикрутка скрипту

    $100

    Доброго времени суток! Требуется сделать красивый креативный mp3 плеер во в flash для музыкального сайта (будет использоваться в прослушке треков на сайте) предпочтения по плееру расскажу при личной переписке с исполнителем. Так же нужно будет, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Отредактировать флеш сайт

    Надо отредактировать флеш сайт. Изменения простые - поменять текст, фон, добавить кнопку, поменять ссылки и т.д Сайт не примитивный, интерсный ,но есть исходники и подскажу что где что искать Изменения подробно описаны в файле ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад