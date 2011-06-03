Заменить зарубежные платежные системы на русские

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Есть движок, к нему привязаны paypal и китайские платежные системы. Происходит оплата товара напрямую через выбранную платежную систему, либо с баланса.

Нужно вместо них прикрутить русские платежки, ч/з которые можно сразу оплатить товар, или пополнить баланс.

Планируются:

1. Оплата картами VISA/MASTERCARD через эквайеринг мастербанка

2. Оплата ч/з платежные системы Яндекс/Webmoney деньги напрямую через аналогичные сайты

3. Оплата ч/з терминал

4. Оплата ч/з SMS и другие варианыт от робокассы (либо аналогичного сервиса)

В заявке или в личку ж-но скинуть на готовый проект, где вы уже реализовывали такие задачи. Ну и вашу цену, цена обсуждаема.

Все вопросы в личку.

13 лет назад
Skodmen
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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