Заменить зарубежные платежные системы на русские

Доброго времени суток. Есть магазин под управлением системы ShopCms 3.1.1. Необходимо сделать на нем "живой поиск" как в гугле - работает Google Suggest API (выпадающий список, подсказки в поиске), только так, чтобы варианты в выпадающем списке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть движок, к нему привязаны paypal и китайские платежные системы. Происходит оплата товара напрямую через выбранную платежную систему, либо с баланса.
Нужно вместо них прикрутить русские платежки, ч/з которые можно сразу оплатить товар, или пополнить баланс.
Планируются:
1. Оплата картами VISA/MASTERCARD через эквайеринг мастербанка
2. Оплата ч/з платежные системы Яндекс/Webmoney деньги напрямую через аналогичные сайты
3. Оплата ч/з терминал
4. Оплата ч/з SMS и другие варианыт от робокассы (либо аналогичного сервиса)
В заявке или в личку ж-но скинуть на готовый проект, где вы уже реализовывали такие задачи. Ну и вашу цену, цена обсуждаема.
Все вопросы в личку.
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