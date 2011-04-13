Дмитрий показал себя с профессиональной стороны. Помог решить задачу над которой мы командой мучились многие дни и перегуглили весь Гугл :) Решение было простым, как все гениальное. Расценки на его работу более чем приемлемые и конкурентные. Рекомендую Дмитрия как обязательного и исполнительного профессионала!