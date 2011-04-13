freax

Дмитрий freax

 
37 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Операционные системы:

MS Windows – опытный пользователь и администратор

Linux – опытный пользователь

языки программирования:

(X,D)HTML, XML, CSS, PHP, MySQL, Apache, JavaScript

технологии:

Ajax, модель MVC

фреймворки:

PHP: Zend Framework, CI; JavaScript: jQuery, moooootools

прочее:

Photoshop

PS. Работаю примерно за $10/час. Я считаю это нормальной оплатой своего труда. Возможно, кто-то работает и за меньшие деньги, но я работаю так.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryLinuxApacheAjax
Отзывы заказчиков
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$30
10 баллов
12 лет назад
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Дмитрий отлично справился с задачей ! Все быстро и без ошибок ! Всегда на связи !
drbot
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Добавление функции в php (5.3.x) модуль sockets
Дмитрий показал себя с профессиональной стороны. Помог решить задачу над которой мы командой мучились многие дни и перегуглили весь Гугл :) Решение было простым, как все гениальное. Расценки на его работу более чем приемлемые и конкурентные. Рекомендую Дмитрия как обязательного и исполнительного профессионала!
skrypar
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
$10
10 баллов
13 лет назад
Настроить CRON на Drupal для запл. удаления файлов
Дима выполнил задание оперативно и качественно, всем советую!
Никаких задержек, все вовремя, все четко!
Ответный отзыв
takoe
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Поправить модуль DLE.
Всё быстро и качественно. Работа выполнена на 10 балов. Адекватный фрилансер и приятный в общении. Рекомендую.
Немного неточное ТЗ (описание задачи) вначале легко компенсировалось дальнейшим его уточнением, практически моментальной оплатой и небольшим бонусом!
Ответный отзыв
RomanDutchak
Роман 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Мелкие правки в самописном проект на ZendFramework
Очень быстро сработал. Очень приятно было работать с человеком. Рекомендую! Когда нужен будет подрядчик, буду обращаться!