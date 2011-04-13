Операционные системы:
MS Windows – опытный пользователь и администратор
Linux – опытный пользователь
языки программирования:
(X,D)HTML, XML, CSS, PHP, MySQL, Apache, JavaScript
технологии:
Ajax, модель MVC
фреймворки:
PHP: Zend Framework, CI; JavaScript: jQuery, moooootools
прочее:
Photoshop
PS. Работаю примерно за $10/час. Я считаю это нормальной оплатой своего труда. Возможно, кто-то работает и за меньшие деньги, но я работаю так.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Дмитрий отлично справился с задачей ! Все быстро и без ошибок ! Всегда на связи !
$10
10 баллов
13 лет назад
Дмитрий показал себя с профессиональной стороны. Помог решить задачу над которой мы командой мучились многие дни и перегуглили весь Гугл :) Решение было простым, как все гениальное. Расценки на его работу более чем приемлемые и конкурентные. Рекомендую Дмитрия как обязательного и исполнительного профессионала!
$10
10 баллов
13 лет назад
Дима выполнил задание оперативно и качественно, всем советую!
Ответный отзыв
Никаких задержек, все вовремя, все четко!
$30
10 баллов
13 лет назад
Всё быстро и качественно. Работа выполнена на 10 балов. Адекватный фрилансер и приятный в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
Немного неточное ТЗ (описание задачи) вначале легко компенсировалось дальнейшим его уточнением, практически моментальной оплатой и небольшим бонусом!
$35
10 баллов
13 лет назад
Очень быстро сработал. Очень приятно было работать с человеком. Рекомендую! Когда нужен будет подрядчик, буду обращаться!