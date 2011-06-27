Добавление функции в php (5.3.x) модуль sockets

Веб-программированиеЗавершен1 заявка193 просмотра
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ОС: линукс (дебиан)

У сервера есть несколько IP адресов, назначенных виртуальным интерфейсам (eth0:1, eth0:2...). Требуется возможность выбирать IP при создании исходящих соединений через сокеты в пхп скриптах.

PHP
12 лет назад
drbot
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
freax
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Дмитрий показал себя с профессиональной стороны. Помог решить задачу над которой мы командой мучились многие дни и перегуглили весь Гугл :) Решение было простым, как все гениальное. Расценки на его работу более чем приемлемые и конкурентные. Рекомендую Дмитрия как обязательного и исполнительного профессионала!
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