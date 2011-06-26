Скрипт голосования через соц. сети

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки167 просмотров
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Нужен скрипт в точности как тут - http://talismansochi2014.ru/index_old.php

Вход через контакт, фейсбук и меил.ру + суммарный подсчет всех голосов.

Рассмотрю любые похожие варианты.

12 лет назад
kos1k
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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