Защита скрипта от распростран., генератор лицензий

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки189 просмотров
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Нужно сделать защиту для скриптов, чтобы установленная копия привязывалась к доменному имени. Т.е. необходимо внедрение в php-скрипты генератора лицензий для доменов с последующим кодированием файлов для защиты их от нелегального распространения. Предпочтительно использовать для кодирования скриптов IonCube.

Выдача лицензий в ручном режиме, т.е. после установки скрипта на домен для домена формируется (внешним генератором лицензий) вручную файл лицензии(ключ), который передается пользователю скрипта, например, по почте.

Более детально задачу можно обсудить в личке.

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12 лет назад
inftech
Теч 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад