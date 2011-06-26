Скрипт простого каталога сайтов

Задача заключается в следующем: 1. Есть сайт, созданные при помощи CMS Joomla 1.5.23 2. Есть форум Invision power Board 3.1.3 Необходимо сделать общую авторизацию на сайте и на форуме. Т. е. чтобы пользователь, который зарегистрировался на сайте, мог ...