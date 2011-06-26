Собрать базу данных с конкретных сайтов

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок225 просмотров
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Нужно собрать базу данных(название фирмы, email - как минимум)с конкретных зарубежных сайтов с конкретных под категории. Объем большой и сроки короткие, поэтому ручной режим не интересует. Для более подробной информация:

Email: [email protected]

моб: 0636106898

Skype: redartxerof

12 лет назад
tamazian
Ваге 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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