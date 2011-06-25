Требуется доработать сайт на Битрикс

Есть сайт не сохраняет куки на всех страницах, нужно исправить куки. 1) чтоб на всех страницах сохранялось 2) на всех браузерах работала! Предлагайте сумму и срок!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать поиск на сайте по тегам, а так же исправить мелкие ошибки.
Так же ищем программиста Битрикс и Umi Cms с которым можно работать постоянно для обслуживания наших сайтов.
Все оплаты только по факту выполненной работы или безопасная сделка.
Требования:
Опыт работы с Битрикс не менее 2х лет.
Наличие выполненных работ.
Рассмотрим предложения от частных и ИП.
Веб студии просьба не беспокоить!
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