Требуется доработать сайт на Битрикс

Необходимо сделать поиск на сайте по тегам, а так же исправить мелкие ошибки.

Так же ищем программиста Битрикс и Umi Cms с которым можно работать постоянно для обслуживания наших сайтов.

Все оплаты только по факту выполненной работы или безопасная сделка.

Требования:

Опыт работы с Битрикс не менее 2х лет.

Наличие выполненных работ.

Рассмотрим предложения от частных и ИП.

Веб студии просьба не беспокоить!