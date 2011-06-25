Настройка форм обратной связи, онлайн-оценки

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Все привет!

Есть несколько автомобильных сайтов. Необходимо:

1. Сделать валидацию полей формы

2. Сделать страницу "сообщение отправлено"

3. Поправить верстку

Желающим выполнить работу: ссылка на портфолио.

Оплата через СБС.

12 лет назад
admin_rus
Руслан 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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