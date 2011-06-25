Многопользовательский "Учет деятельности фирмы"

Например ЭКСЕЛЬ Файл или чтото - другое (с возможностью экселя - заливка и т.д.), с общим доступом редактирования пользователями с правами:

Пользователь с правами Администратора - видит все столбцы документа.

Пользователь с правами Пользователя 1 - видит все столбцы документа, кроме A, B, C

Пользователь с правами Пользователя 2 - видит все столбцы документа, кроме A, B, C, D, E

Одновременно они могут вносить информацию в базу, но потом видно кто что вносил, и редактировал.

Может быть несколько аккаунтов на каждый уровень доступа

Этот Файл должен быть с высокой степенью защиты (т.к. в нем фин. операции фирмы) - на защищенном сервере или хосте.

Если есть готовые решения - предложите.