Многопользовательский "Учет деятельности фирмы"

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок202 просмотра
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Например ЭКСЕЛЬ Файл или чтото - другое (с возможностью экселя - заливка и т.д.), с общим доступом редактирования пользователями с правами:

Пользователь с правами Администратора - видит все столбцы документа.

Пользователь с правами Пользователя 1 - видит все столбцы документа, кроме A, B, C

Пользователь с правами Пользователя 2 - видит все столбцы документа, кроме A, B, C, D, E

Одновременно они могут вносить информацию в базу, но потом видно кто что вносил, и редактировал.

Может быть несколько аккаунтов на каждый уровень доступа

Этот Файл должен быть с высокой степенью защиты (т.к. в нем фин. операции фирмы) - на защищенном сервере или хосте.

Если есть готовые решения - предложите.

12 лет назад
Alex_11
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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