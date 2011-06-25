RSS в статью - Joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок136 просмотров
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Добрый день!

Существует необходимость автоматического добавления статей в Joomla из внешних RSS.

Вариант 1

Настроить компонент Feed Gator

http://extensions.joomla.org/extensions/news-production/automatic-articles/13573

Вроде довольно продвинутая вещь но не хватает знаний для полноценной настройки и фильтрации чтоб в итоге все было красиво и без лишнего.

Вариант 2

Ваши предложения

Примеры RSS:

http://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_world_edition/football/teams/b/blackburn_rovers/rss.xml

http://www.skysports.com/rss/0,20514,11681,00.xml

Joomla
12 лет назад
paulhart
Пол 
42 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад