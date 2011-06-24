Простой скрипт редиректа с параметрами

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Необходимо написать скрипт, которые бы выхватывал из входящего адреса параметр tid

и редиректил с параметром sid={tid}

подробнее напишу при личном общении

ваши предложения?

12 лет назад
legimoney
Алексей 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад