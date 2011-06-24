Модуль для ДЛЕ 9.3

Нужен модуль каталог фирм.

В анкете фирмы все, как обычно плюс карта проезда (делается миниатюра) в jpg, логотип (уменьшается и обрезается под нужный размер), сохраняется в каталог, после удаления фирмы, удаляются все данные о фирме с сервера. Также, у фирмы нужен город.

Список услуг с категориями. Кол-во услуг у фирмы может быть сколько угодно (выбирается чекбоксами).

Форма поиска по полям.

Дизайн будет предоставлен отдельно.

Также, нужен блок последних фирм на главной сайта, будет выводиться в виде горизонтального сколла. Скрол прокрутку делать не нужно, код дам.

цена?