Работа по Order Master. Изменить шаблоны.

Чтобы модели могли регистрироваться и оставлять свои фотки, контакты и параметры возможно внутренний чат скрипт необходимо найти готовый и доработать)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек работавший с данным скриптом. Необходимо внедрить верстку, и изменить шаблоны под нее.
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