Верстка и интеграция на WordPress

Здравствуйте! Есть сайт на WP Техническое задание заключается в следующем: 1. Наличие возможность для нескольких сотрудников компании самостоятельно создавать и размещать на определенной "закладке" сайта различные анкеты в PDF формате "application form" для проведения опросов, аттестации и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка и интеграция сайта на wordpress
Тема и логика довольно простая. По запросу вышлю тех.задание с макетами.
Желательно увидеть готовый сайт к понедельнику.
В проекте просьба отписывать примерный диапазон цен и сроки.
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