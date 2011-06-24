Нужно стабильное решение для автоматизации просмотра моим аккаунтом, других аккаунтов в соц. сети Одноклассники.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти модуль "каталог организаций" и поставить его или интегрировать другой готовый движок на vBulletin 3.8.4. Просьба писать только тем, кто действительно сможет реализовать.
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