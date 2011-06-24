Доработка функционала скриптов WebAsyst

Нужно написать скрипт регистрации для сайта. В работе скрипта должны быть соблюдены следующие условия: - С одного емайл невозможно зарегистрироваться 2 раза - емайл должен быть подтвержден - Зарегистрировавшемуся пользователю должны быть отправлены заранее подготовленные логин и пароль
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Добрый день, требуется доработать функционал Скритов ВебАсиста (Почта, контакты и т.п. ).
НЕ МАГАЗИН
Техническое Задание:
1. Работа с модулем «Почта»
Задача:
1.1. В модуле Почта изменить настройки и исходный код так, чтобы у каждого пользователя был доступ только к своей адреса электронной почты для осуществления персонализированного рассылка электронных писем с получением статуса о доставке. Каждый зарегистрированный сотрудник имеет собственный почтовый ящик, где проводит работу по общению с контактами. Администратор имеет право дать / отменить способность личного почтового ящика. Сейчас есть доступ только или ко всем адресам или никакого доступа к папке Входящие.
1.2.Администратор может объединять Контакты в группы и этим группам присваивать персональный адрес электронной почты для совместного использования одного адреса несколько выборочно взятых пользователей.
2. Работа с модулем «Контакты»
Задача:
2.1. В модуле Контакты - около каждой папки отображается количество контактов в этой папке, и, если есть новые контакты в этой папке выделить эту папку с указанием (отображением) числа новых контактов в этой папке и общего количества контактов. В модуле Контакты мы показываем общее количество контактов в конкретной папке. Контакт считается новый пока он не был открыт Администратором системы. Количество контактов считается по папкам. Например: если у нас новый контакт 1 а общий список 300 контактов то будет это отражаться (1 | 300). Если нового контакта нет то будет отображаться (300).
2.2. Модуль Контакты содержит две опции «ПЕРСОНА» и «Организация»
Необходимо ввести связь между функциями «ПЕРСОНА» и «Организация», т.е. при вводе нового контакта пользователем интернет - сайта «www.pkr.com.ua» в опции «ПЕРСОНА» создается секция с наименованием ОРГАНИЗАЦИЯ, настраиваемый в поле «Меню »и привязывается к списку ОРГАНИЗАЦИЙ - то есть все введенные ОРГАНИЗАЦИИ должны формироваться в текстовый список из которого мы выбираем и осуществляем привязку к новому Контакта. При сложившейся базе открывая опцию «Персона» мы видим секцию Организация и при нажатии на нее должны осуществить переход к этой «Организации». В «Организации» мы видим все Контакты связанные с ней и оттуда можем осуществить переход в другой избранный «Персона». Изменения в существующей привязке «ПЕРСОНА» и «Организация» может осуществлять только АДМИНИСТРАТОР.
Задача:
3.1 При создании нового ПРОЕКТА пользователь интернет - сайта «www.pkr.com.ua» в поле Заказчик в расширенном поле «Меню» выбирает функцию «ОРГАНИЗАЦИИ» с автоматически сформированного списка «Организаций» или «Персона»
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