Разработать плагин для wordpress

Требуется грамотный человек для написания плагина для wordpress.

В плагине:

Импорт данных (+фото) через xml (сохранение на свой хостинг фото + данные в бд), подтверждение доступа к XML (т.е. ключи или по url проверка имеет ли человек доступ скачивать новую инфу), проверка обновлений данных, настройки плагина + свой виджит (картинка). Вывод информации в виде каталога (открывается в попап окне (ну или в новом окне) там картинки и они листаются взад вперед или по страницам). В каталоге от 150-300 позиций.

Естественно я дам подробное ТЗ, но суть думаю понятна.

Укажите стоимость – понятное дело приблизительную. И время выполнение – тоже приблизительное. А также ваш опыт в разработке плагинов для wordpress.

Оплата электронными деньгами.