Ревизия кода (JAVA)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки125 просмотров
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Добрый день!

Возник спорный момент между 2-мя разработчиками - нужна независимая оценка кода и предложений по нему.

Язык разработки - JAVA. Функционал - клиентский модуль оплаты.

Трудозатратность оценки примерно - 2-3 часа.

Кто согласен, напишите, вышлю исходники и переписку программистов.

12 лет назад
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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