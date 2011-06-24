Парсинг сайта

Нужно спарсить подбор шин и дисков по автомобилю у этих ребят http://www.nakolesah.ru/

в такой вид, как у этих ребят http://help.tyreindex.ru/docs/databases/tx_specification_database

по качеству сбора данных, как у этих ребят http://psybnc.net.ru/stats/podbor_shini_diski/new/podbor.php

быть НЕ ДОЛЖНО

(если сравнить их с nakolesah, например, по TOYOTA LAND CRUISER 200 с движком 4.5 D, 2010 года выпуска, становится ясно, сколь пуста эта база.)

важны сроки и цена работы