Сделать сайт на DLE 9.3

Открываю повторно проект так как на предыдущем исполнитель взял предоплату и скрылся.

Есть ваш прототип для работы http://kirovskoe.dn.ua/ это аналог и пример сайта который я хочу.

Я хочу АБСОЮТНО весь функционал этого сайта, с точно таким же ШАБЛОНОМ, (или другим бесплатным резиновым шаблоном под DLE 9.3). Можно попытаться прикрутить и стандартный шаблон.

Вышеуказанный сайт полностью сделан на CMS DLE все сделано встроенными функциями этого движка, остальное модулями к нему же. На работу две недели.

Подробную инфу в ПМ.

Пожалуйста не беритесь если не сможете реализовать. Да и еще теперь никаких предоплат, оплата только после работы.