Человек много разговаривает, мало делает…может ему и какую то мелочь можно доверить…но что серьезное он не тянет! Объясню ситуации с этим «Человеком»: - взялся он за выполнения «сайта под ключ», обсудили все условия, договорились об оплате по факту (после выполнения всех работ). Сделал дизайн сайта, руками другого человека, который я с удовольствием оплатил! Через неделю у него начались личные проблемы, которые потребовали денег! Он попросил их у меня, конечно же я ему отказал, т.к. это не вписывалось в рамки нашего договора. После этого он кинул мне прощальное «ок» и удалил меня из всех средств связи. Потерянно время, а следовательно деньги и настроение!(