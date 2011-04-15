Портфолио
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Отзывы заказчиков
$350
0 баллов
14 лет назад
Человек много разговаривает, мало делает…может ему и какую то мелочь можно доверить…но что серьезное он не тянет! Объясню ситуации с этим «Человеком»: - взялся он за выполнения «сайта под ключ», обсудили все условия, договорились об оплате по факту (после выполнения всех работ). Сделал дизайн сайта, руками другого человека, который я с удовольствием оплатил! Через неделю у него начались личные проблемы, которые потребовали денег! Он попросил их у меня, конечно же я ему отказал, т.к. это не вписывалось в рамки нашего договора. После этого он кинул мне прощальное «ок» и удалил меня из всех средств связи. Потерянно время, а следовательно деньги и настроение!(
$30
10 баллов
14 лет назад
Очень быстро и качественно сделал работу, практичекси в реальном времени можно было видеть работу. Обращайтесь к нему.
Ответный отзыв
спасибо
$500
0 баллов
14 лет назад
Уже в который раз огорчают меня фрилансеры. В очередной раз поднял проект, Рафо согласился сделать его за 25 дней, спустя назначенное время ни ответа, ни привета, в скайпе не появляется, на веблансере тоже. Время опять без возвратно потеряно. НУжно быть мужчиной, Рафо, и не крыситься, а сказать, что не можешь справится с проектом.
$20
10 баллов
14 лет назад
AJAXPHP
Все сделано на высшем уровне. Всегда на связи, цены разумные. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
спасибо
$30
10 баллов
14 лет назад
WordPress
Задачу сделал да же раньше срока, все замечания исправлял быстро и без лишних вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было поработать хороший работодатель все объяснил я сделал заплатил я ему скрипт переслал ) Работайте с ним
Веб-программирование
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3 отзыва(-1)
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1 отзыв
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $50
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нет отзывов
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нет отзывов
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