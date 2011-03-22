Исправление боксов в ВамШоп. 1.Бокс "Отзывы" 2.Карточка товара Сссылки по требованию в личной переписке.
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Перенос сайта с поддомена на основной домен. Все на одном хосте.Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $25
Вестка сайта - одна главная страница с установкой на сайтHTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Создание YML файла и подключение интернет-магазина к Яндекс-Маркету.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Изменить внешний вид действующего сайта исходя из тематики его продукции. Ссылка на сайт при личной переписке.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $25
Нужно сверстать и устоновить дизайн на сайт, обновить внешний вид.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен редизайн сайта исходя от его тематики, места положения, фирменный стиль. Создать масштабность крупной компании.А так же логотип компании. Сайт www.severshina.ruДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Пример http://www.kolesomarket.ru/ или http://bornet.ru/shop4/ С программой обновления цен по 2- 3 прайсам из которых выхватывается мин.цена и кол-во товара в один. На отдельном домене или привязать к сайту компании учитывая при этом ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад