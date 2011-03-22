DASTINI

Олег DASTINI

 
54 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

rafolancer
Рафо 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта
спасибо
Очень быстро и качественно сделал работу, практичекси в реальном времени можно было видеть работу. Обращайтесь к нему.
Ответный отзыв
beetlegauge
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$300
6 баллов
11 лет назад
Магазин по продаже шин и дисков
Не понравилось работать с этим заказчиком
Понравилась работа с Марией. Сделала все качественно и в срок. Облегчила закачку прайсов под наши требования. В дальнейшем надеемся на тесное сотрудничество!
Ответный отзыв
rigos
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Исправление боксов VamShop
Заказчик понимающий. держит слово.рекомендую!
Вот просто молодец человек, взялся и быстро сделал то что нужно было по проекту, при чем без каких-то предоплат. Можно верить на слово. Впредь и дальше буду к нему обращаться.
Ответный отзыв
pixberry
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$90
10 баллов
14 лет назад
Редизайн сайта.
Работой очень доволен. Четко поставленная задача, быстрые, оперативные изменения, вобщем всё по делу. Хороший заказчик, рекомендую всем, и, надеюсь, будем работать и дальше.
Работа понравилась, видно что есть мысли и ум как это сделать. Работа выполнена в срок качественно и без претензий.Будем и в будущем сотрудничать.
Ответный отзыв
MityaSazonov
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Редизайн сайта + логотип
Хороший заказчик , всё оплатил ,хорошее ТЗ, советую работать
Очень хорошо, понятливый малый, старается, слушает советы, предлагает свои варианты.
Ответный отзыв