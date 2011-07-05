Редизайн сайта + логотип

Дизайн сайтовЗавершен21 заявка300 просмотров
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Нужен редизайн сайта исходя от его тематики, места положения, фирменный стиль.

Создать масштабность крупной компании.А так же логотип компании.

Сайт www.severshina.ru

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
DASTINI
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
MityaSazonov
Дмитрий 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Очень хорошо, понятливый малый, старается, слушает советы, предлагает свои варианты.
Хороший заказчик , всё оплатил ,хорошее ТЗ, советую работать
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