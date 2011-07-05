Редизайн сайта + логотип

Требуется дизайн для инвестиционного проекта. Дизайн должен быть не броский, но в тоже время качественный, и видно что сделанный не школьником за 20 баксов. Адрес сайта https://invest-today.biz/ Хотели сделать конкурс среди инвесторов на дизайн, но не получилось, решили ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен редизайн сайта исходя от его тематики, места положения, фирменный стиль.
Создать масштабность крупной компании.А так же логотип компании.
Сайт www.severshina.ru
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