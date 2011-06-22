Требуется дизайн для инвестиционного проекта.

Дизайн должен быть не броский, но в тоже время качественный, и видно что сделанный не школьником за 20 баксов.

Адрес сайта https://invest-today.biz/

Хотели сделать конкурс среди инвесторов на дизайн, но не получилось, решили заказать тут.

В дизайн входят.

Главная страница, страница аккуанта, и 3 баннера 728*80 468*60 100*100

Все это необходимо изготовить в 2 языках, русский и английский.

По цветовой гамме предпочтения серый, голубой. В общем не яркий, строгий.

Бюджет 300$

Также необходимо будет Вам сверстать дизайн и натянуть его на скрипт (я текущие файлы дизайна предоставлю)

Там все просто, html и css, никакого программирования.

Кого заинтересует, пишите, я все детально опишу, какие картинки использовать, какие слоганы брать, покажу штук 5 примеров сайтов.