Дорисовать в кореле

Ребята, нужен дизайн к моему уже существующему сайту: http://internetdohod.com.ua Тема(Runone) меня устраивает только хочется что бы сайт был более индивидуальным. Если будет разработан какой то логотип это только плюс, к моему решению о сотрудничестве с вами. Рассмотрю ...