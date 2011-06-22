Дорисовать в кореле

Требуется разработать дизайн сайта www.prazdnik-kirov.ru Текущий к сожалению уже устарел.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно дорисовать главную и подрисовать внутренние страницы.
Оплата после утверждения.
предпочтение недорогой цене и качеству.
пишите в личку
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