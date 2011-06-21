Дизайн страницы опроса

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка187 просмотров
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Poll.png - это то как сейчас выглядит страница опроса. Вопросы появляются друг за другом, но если выбрать в первом вопросе No, то вместо остальных вопросов появляется блок текста (обведен красным).

Задача: оформить этот блок, что бы хорошо читалось и смотрелось. По сути при выборе ответа No, задавать остальные вопросы не имеет смысла, поэтому вместо остальных вопросов пользователю показывается полезная информация про GTD что бы он мог с ней ознакомиться. Нужно что-то простое и элегантное, и что бы подходило под общий стиль оформления сайта (keksgtd.com).

Вообще ищу дизайнера для долговременного сотрудничества, который сможет делать работы на уровне не хуже того как сейчас оформлен keksgtd.com. Нужен дизайнер, который будет учитывать не только эстетичность, но и удобство восприятия информации, usability, понятность навигации и т.д.

12 лет назад
programmistus
Костя 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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