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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Мне нужна отрисовка 6-ти шапок по типу шапок на сайте flcom.ru (шапки изменяются при обновлении страницы).
Требования:
1) Уровень отрисовки не ниже флком
2) Необходимо грамотно составить композицию:
а)должно создаваться впечатление о реализации элитных овощей/фруктов - крупные планы с бликами;
б)недопустимо использование мелких овощей/фруктов (если они по природе мелкие, то нужно обыгрывать с помощью размещения в композиции);
в)соблюдение пропорций (дыня, находящаяся позади яблока, больше);
г)падение света (блики) должно быть с одного ракурса.
3) На каждой шапке необходимо использование цветовых акцентов (пример шапки без цветового акцента в приложении)
Желательно несколько шапок сделать только овощными и только фруктовыми.
Основные комментарии: у компании "Фрутомания" большой ассортимент, это должно быть отражено в шапках (желательно использовать экзотические овощи/фрукты). Возможно использование стандартного набора закупки (картофель, огурцы, салаты, помидоры), но в небольшом кол-ве. Посмотреть ассортимент можно на сайте frutomania.ru .
В приложении макет главной страницы - чтобы вам была ясна общая концепция.
Участникам конкурса выдам исходник шапки,чтобы было проще вписать шапку в общую концепцию - стучите в аську или на мейл.
Готова ответить на ваши вопросы. Со мной можно связаться любым способом, указанным в профиле.
Уточню еще один момент - в настоящее время мне требуется дизайнер для постоянной работы над различными проектами. Поэтому в случае успешного сотрудничества мы продолжим работу.
С уважением, Анна.
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