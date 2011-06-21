Отрисовка 6-ти шапок

$120
Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок1381 просмотр
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#1$120

ПИШУ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ БЫЛО ВИДНО ИЗМЕНЕНИЕ - УВАЖАЕМЫЕ ФРИЛАНСЕРЫ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ИСХОДНИК ДЛЯ РАБОТЫ - СТУЧИТЕ МНЕ В АСЬКУ, СКАЙП ИЛИ НА МЕЙЛ.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне нужна отрисовка 6-ти шапок по типу шапок на сайте flcom.ru (шапки изменяются при обновлении страницы).

Требования:

1) Уровень отрисовки не ниже флком

2) Необходимо грамотно составить композицию:

а)должно создаваться впечатление о реализации элитных овощей/фруктов - крупные планы с бликами;

б)недопустимо использование мелких овощей/фруктов (если они по природе мелкие, то нужно обыгрывать с помощью размещения в композиции);

в)соблюдение пропорций (дыня, находящаяся позади яблока, больше);

г)падение света (блики) должно быть с одного ракурса.

3) На каждой шапке необходимо использование цветовых акцентов (пример шапки без цветового акцента в приложении)

Желательно несколько шапок сделать только овощными и только фруктовыми.

Основные комментарии: у компании "Фрутомания" большой ассортимент, это должно быть отражено в шапках (желательно использовать экзотические овощи/фрукты). Возможно использование стандартного набора закупки (картофель, огурцы, салаты, помидоры), но в небольшом кол-ве. Посмотреть ассортимент можно на сайте frutomania.ru .

В приложении макет главной страницы - чтобы вам была ясна общая концепция.

Участникам конкурса выдам исходник шапки,чтобы было проще вписать шапку в общую концепцию - стучите в аську или на мейл.

Готова ответить на ваши вопросы. Со мной можно связаться любым способом, указанным в профиле.

Уточню еще один момент - в настоящее время мне требуется дизайнер для постоянной работы над различными проектами. Поэтому в случае успешного сотрудничества мы продолжим работу.

С уважением, Анна.

12 лет назад
Acora
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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