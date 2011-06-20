Нарисовать макет страницы сайта

Требуется КРАСИВО переделать дизайн игрового сайта http://mitrael.com/ В основном замена картинок, корректировка меню навигации, изменение некоторых блоков. Предоставляйте свои портфолио. ТЗ с материалами вышлем только человеку, с которым будем работать вместе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Создается сайт, где надо отрисовать главную страницу.
На бумаге нарисован несложный рисунок в карандаше, который нужен в растре.
Желательно, чтобы дизайнеры, подающие заявки, имели опыт дизайна интернет сайтов.
К сожалению бюджет ограничен.( Пишите на адрес [email protected] я вышлю Вам часть рисунка.
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