Редизайн сайта с флеш роликами

Нужно отредактировать страницу группы на myspace. Изменить фон, цвета, расположение и количество блоков. Привести примерно к такому виду: http://www.myspace.com/504212590 Точное ТЗ будет. Вопросы в ЛС. Предпочтение наименьшей цене и тем исполнителям у которых уже есть опыт подобной работы. Спасибо!