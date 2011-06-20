Редизайн сайта с флеш роликами

$200
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать редизайн сайт с флеш роликами .. Новый дизайн есть ввиде обложки для диска , нужно переработать в веб желательно креативный подход..

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
zaymund
40 летПольша
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Красиво оформить сайт

    Добрый вечер! На сайте igroman.biz необходимо изменить дизайн шапки и вставить по бокам иллюстрации (тематика иллюстраций - игры Portal 2, Crysis 2, Battlefield 3, Call of Duty: Modern Warfare 3). Всё это нужно сделать с учётом ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать дизайн для сайта на скрипте gold сoders

    Здравствуйте. Я хочу создать сайт на основе скрипта gold coders, но сам делать дизайн и создавать шаблоны не могу. В принципе, они представляют уже готовый сайт с несколькими шаблонными дизайнами. Саму систему управления и админку ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить вид странички на myspace

    Нужно отредактировать страницу группы на myspace. Изменить фон, цвета, расположение и количество блоков. Привести примерно к такому виду: http://www.myspace.com/504212590 Точное ТЗ будет. Вопросы в ЛС. Предпочтение наименьшей цене и тем исполнителям у которых уже есть опыт подобной работы. Спасибо!

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн + верстка гостиницы

    $250

    Вся информация во вложенном файле. Необходимо разработать графику на основе фотографий. Название гостиницы выполнить в стиле соновых палок(доски). Меню должно быть ниже бренда на как бы "вешалке" висят ярлыки.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта gisi.ru

    $100

    Приватный проект для TSpell. Необходимо в кратчайшие сроки довести до ума ранее подготовленный дизайн: - поменять в шаблоне зеленый цвет в подвале на более приглушенный (менее кислотный), - увеличьте подвал, чтоб карта в него влазила, либо ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен магазин под CMS Joomla

    Требуется создать шаблон для Joomla 1.5 интернет-магазина. Шаблон должен иметь дизайн как на www.mathmos.com Полная копия,но на русском Крособраузерно,срок – 1 неделя. PSD исходников нет.

    Joomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта неонового освещения

    $180

    Сайт должен быть выполнен в стиле НЕОНОВЫЙ СВЕТ!!! Высылаю вам инфо для создания сайта: 1) Торшер- часы нужно прорисовать в правом или левом нижнем углу, слева или справа должны быть расположены фото 4-5 картин в ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад