Создать дизайн для сайта на скрипте gold сoders

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Здравствуйте. Я хочу создать сайт на основе скрипта gold coders, но сам делать дизайн и создавать шаблоны не могу. В принципе, они представляют уже готовый сайт с несколькими шаблонными дизайнами. Саму систему управления и админку можно посмотреть по ссылке http://www.goldcoders.com/?page=hyipscriptpro_features Примеры дизайнов здесь: http://www.goldcoders.com/?page=templates Надо стандартный дизайн изменить и сделать что-то уникальное, наподобие таких сайтов. Хотя и они тоже довольно стандартны.

http://macrotrade.com

https://centurionassets.com

https://safedepositary.com/

Думаю на это надо не больше пары дней, так как скрипт уже есть и много вкладывать в дизайн я сейчас не могу. Реально это? И сколько будет стоить? Может потом понадобится еще какая-нибудь небольшая помощь или совет. Например надо будет прикрепить пару баннеров мониторинговых сайтов.

Как вариант, возможен и другой скрипт, но бюджет проекта маленький, сроки сжатые. В общем, предлагайте варианты.

12 лет назад
websa
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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