Редизайн сайта gisi.ru

$100
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки141 просмотр
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Приватный проект для TSpell.

Необходимо в кратчайшие сроки довести до ума ранее подготовленный дизайн:

- поменять в шаблоне зеленый цвет в подвале на более приглушенный (менее кислотный),

- увеличьте подвал, чтоб карта в него влазила, либо уменьшить карту,

- добавьте примерный контент в область контента,

- подготовить отдельно скрин вложенной страницы и главной (без области контента).

- учесть пожелания из всех ранее прилагавшихся и приложенных вновь файлов (ИГС-сайт.doc - навигация, TOdesign.doc).

Как и в описании исходного проекта на free-lance.ru: в дизайне необходимо сделать 2 среза навигации - 1 навигация по направлениям деятельности (файл ГИСИ-сайт.doc, пункты начинающиеся с "-"), 2 - навигация по доп. страницам (О компании, Контакты и пр.).

В приложении:

- исходная "рыба" design.jpg (автор TSpell),

- описание навигации - ГИСИ-сайт.doc,

- требования к результату TOdesign.doc.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
markeyev
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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