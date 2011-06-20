Редизайн сайта gisi.ru

Приватный проект для TSpell.

Необходимо в кратчайшие сроки довести до ума ранее подготовленный дизайн:

- поменять в шаблоне зеленый цвет в подвале на более приглушенный (менее кислотный),

- увеличьте подвал, чтоб карта в него влазила, либо уменьшить карту,

- добавьте примерный контент в область контента,

- подготовить отдельно скрин вложенной страницы и главной (без области контента).

- учесть пожелания из всех ранее прилагавшихся и приложенных вновь файлов (ИГС-сайт.doc - навигация, TOdesign.doc).

Как и в описании исходного проекта на free-lance.ru: в дизайне необходимо сделать 2 среза навигации - 1 навигация по направлениям деятельности (файл ГИСИ-сайт.doc, пункты начинающиеся с "-"), 2 - навигация по доп. страницам (О компании, Контакты и пр.).

В приложении:

- исходная "рыба" design.jpg (автор TSpell),

- описание навигации - ГИСИ-сайт.doc,

- требования к результату TOdesign.doc.