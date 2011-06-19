Сайт с макета

$400
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок346 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Потрібен флеш-сайт, який був схожий на

http://www.templatemonster.com/flash-templates/32581.html

Але під нього потрібна адмінка (XML), щоб додавати та змінювати інформацію

Адреса нинішнього сайту: svarog-agro.com

Працюємо по перерахунку з ПП. (рахунок, свідоцтво про сплату податку, свідоцтво про реєстрацію) Можливі і інші варіанти

Всі питання ICQ 626450370

12 лет назад
tuhonyuk
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать дизайн страницы

    Нужно создать дизайн landing page (продающей страницы) для программы. Примеры страниц: http://goo.gl/PeZsm http://goo.gl/ZE1lj http://goo.gl/2D5oM Если Вы оставите заявку или напишете в ЛС то я смогу отправить Вам более детальное описание.

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Строительное управление 3

    $100

    Необходимо разработать макет или же готовый шаблон для CMS DataLife Engine 9.*; Тематика дизайна: строительство. Разработка ведётся для "Строительного Управления 3"; Пример выполнения работы - www.su155.ru, в котором понравилася шапка сайта; Необходим простой, но в тоже время привлекательный ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание логотипа и шапки для сайта

    $100

    Требуется разработать логотип и переработать соответственно шапку для сайта www.zonagazona.ru. Привязанности к существующим цветам нет. Есть некоторые идеи на реализацию, но также рассмотрю Ваши предложения. Оплата договорная.

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка нового дизайна

    Требуется опытный дизайнер для творческого (и радикального) переосмысления и разработки нового дизайна для существующего сайта на Drupal (от концепции до логотипа, пиктограмм и всех элементов оформления). Работа удаленная. Ссылку на портфолио присылайте по адресу: ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для фан-сайта Guild Wars 2

    $250

    Требуется красивый и уникальный дизайн сайта по тематике MMORPG Guild Wars 2. Сайт работает под управлением CMS Joomla. Имеется ориентировочный эскиз структуры главной страницы сайта, размещения и содержимого модулей (см. Вложения).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать несколько внутренних элементов сайта

    Добрый день! Есть интернет-магазин: petactually.com, где надо доработать несколько внутренних страниц. Нужно отрисовать следующие страницы: страницы товара, корзины, оформления товара, доставки, завершения заказа. Эти страницы уже существуют, можете их посмотреть. Весь нужный функционал там есть, ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон для WordPress по графическому образцу

    Нужно разработать шаблон для WordPress, аналогичный предоставленному графическому образцу (там не WP). В двух словах - нужен шаблон с поддержкой виджетов (как минимум - виджет Текст), использоваться будет под сайт-каталог ювелирных изделий. WordPress нужен для ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад