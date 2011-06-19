Нарисовать несколько внутренних элементов сайта

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок216 просмотров
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Добрый день! Есть интернет-магазин: petactually.com, где надо доработать несколько внутренних страниц.

Нужно отрисовать следующие страницы: страницы товара, корзины, оформления товара, доставки, завершения заказа.

Эти страницы уже существуют, можете их посмотреть. Весь нужный функционал там есть, от себя добавлять и убавлять ничего не надо. Надо только все это оформить аккуратно, красиво и солидно - размеры текстов, расположение блоков, оформить в рамки, поставить разделительные полосы, те элементы, которые выглядят плохо - отрисовать заново. Словом, если посмотрите эти страницы, в том виде, в каком они сейчас, то поймете, что на солидный сайт не тянет. А надо, чтобы тянуло :)

Пишите цены, сроки. Если возможно, присылайте примеры того, как вы видите, можно было бы оформить указанные страницы.

Желательно, чтобы дизайнеры, подающие заявки, имели опыт подобной работы, то есть - дизайна интернет-магазинов.

12 лет назад
tglife
40 летСША
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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