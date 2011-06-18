Доработать паблик скин для Wordpress

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка98 просмотров
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http://avangardman.com

Нужно сделать, чтоб скин был на весь экран и "резиновым".

WordPress
12 лет назад
Avangardman
Александр 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
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