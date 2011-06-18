Доработать паблик скин для Wordpress

Конкурс на дизайн сайта по теме "Скупка". Особых пожеланий к дизайну нет. Заказчику нравится сайт который находится на 1-ом месте http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0&lr=213 (sk...ka.com) Категории теже. Пункты меню - стандартные: Главная, О компании, Новости, Товары, Контакты. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать, чтоб скин был на весь экран и "резиновым".
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